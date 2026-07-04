Bisalpur Dam: बीसलपुर बांध छलकने से सिर्फ 1.87 मीटर दूर, 17 दिन की सप्लाई जितना आया पानी

बीसलपुर बांध का विहंगम दृृश्य, पत्रिका फोटो
Bisalpur Dam Update: जयपुर,अजमेर और टोंक जिले की लाइफलाइन बीसलपुर बांध में पानी आवक शुरू हो गई है। प्रदेश में मानसून के देरी से आगमन के बावजूद त्रिवेणी नदी में पानी का बहाव शुरू होते ही बांध से अच्छी खबर सामने आई है। शनिवार सुबह बांध का जलस्तर 313.63 आरएल मीटर पहुंच गया है। बीते 48 घंटे में 17 दिन जलापूर्ति जितने पानी की आवक बांध में हुई है। ऐसे में लगातार तीसरे साल बांध के छलकने से पेयजल किल्लत को लेकर संकट के बादल भी अब छंटने लगे हैं।
बीसलपुर बांध की कुल जलभराव क्षमता 315.50 आरएल मीटर है। बांध का जलस्तर शनिवार सुबह 313.63 आरएल मीटर दर्ज हो चुका है। ऐसे में अब बांध कुल जलभराव क्षमता से केवल 1.87 आरएल मीटर दूर है। गौरतलब है कि बीते वर्ष पिछले मानसून सीजन में बीसलपुर बांध जमकर छलका। बांध के गेट खोलकर पानी की निकासी अक्टूबर-नवंबर माह तक जारी रही।
बीते वर्ष बीसलपुर डेम ने कई कीर्तिमान तोड़ दिए हैं। डेम से सर्वाधिक 137 टीएमससी से ज्यादा पानी की निकासी का रिकॉर्ड टूटा, वहीं डेम ने सर्वाधिक दिनों तक डेम के गेट खुले रहने के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। डेम से 125 दिनों से ज्यादा तक पानी की निकासी की गई। वहीं इस वर्ष डेम छलका तो लगातार तीन साल से छलकने का नया रिकॉर्ड बन जाएगा।
बीसलपुर बांध निर्माण के बाद वर्ष 2004 में पहली बार ओवरफ्लो हुआ। वहीं वर्ष 2004 से अब तक बांध 8 बार छलक चुका है। इस वर्ष मानसून मेहरबान रहा तो बीसलपुर बांध लगातार तीसरे वर्ष छलकने का नया रिकॉर्ड बनाएगा। वर्ष 2024 और 2025 में बांध बारिश के पानी से लबालब भरकर छलका।
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