Bisalpur Dam: बीसलपुर बांध छलकने से सिर्फ 1.87 मीटर दूर, 17 दिन की सप्लाई जितना आया पानी

Bisalpur Dam Update: जयपुर,अजमेर और टोंक जिले की लाइफलाइन बीसलपुर बांध में पानी आवक शुरू हो गई है। प्रदेश में मानसून के देरी से आगमन के बावजूद त्रिवेणी नदी में पानी का बहाव शुरू होते ही बांध से अच्छी खबर सामने आई है। शनिवार सुबह बांध का जलस्तर 313.63 आरएल मीटर पहुंच गया है। बीते 48 घंटे में 17 दिन जलापूर्ति जितने पानी की आवक बांध में हुई है। ऐसे में लगातार तीसरे साल बांध के छलकने से पेयजल ​किल्लत को लेकर संकट के बादल भी अब छंटने लगे हैं।