PM Modi Rajasthan Visit: प्रधानमंत्री के लैंड करने से ऐन पहले सियासी घमासान, अशोक गहलोत के ‘बयानी हमलों’ से गरमाया पारा

राजस्थान जैसे मरुस्थलीय राज्य में देश के पहले एकीकृत ग्रीनफील्ड रिफाइनरी-सह-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को स्थापित करना कितना चुनौतीपूर्ण था, इस पर पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने बताया कि सामान्य तौर पर रिफाइनरी के बड़े प्रोजेक्ट्स में किसी भी राज्य सरकार की कोई सीधी वित्तीय हिस्सेदारी नहीं होती है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) को इस प्रोजेक्ट के लिए राजस्थान में निवेश करने के लिए सहमत करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए रिफाइनरी में राज्य के लिए 26% की हिस्सेदारी सुनिश्चित की, जिसके बाद ही 'एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड' (HRRL) नाम से एक संयुक्त उद्यम का गठन संभव हो सका।