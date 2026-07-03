Rajasthan Monsoon Rain: दो दिन में 22 जिलों पर मेहरबान मानसून, जयपुर में सवा इंच बारिश, बीसलपुर बांध में बढ़ी पानी की आवक

भीलवाड़ा जिले के दो दिन से मानसून की बारिश से बीसलपुर बांध की जीवनदायी त्रिवेणी नदी में पानी की आवक शुरू हो गई। त्रिवेणी नदी में शुक्रवार को मानसून की बारिश का पानी आने से नदी पर बने एनीकट पर चादर चलने लगी। नदी का गेज भी शुक्रवार सांय तक 2.30 मीटर तक पहुंच गया। नदी में पानी की आवक बनी हुई है। बनास, बेड़च और मेनाली नदियों के आसपास का पानी त्रिवेणी नदी में पहुंच रहा है। बीगोद में शुक्रवार को ढाई इंच बारिश भी रिकॉर्ड की गई।