Jaipur Double Death Case: बंद घर में मिले पिता-पुत्री के सड़े-गले शव, बेटी थी तलाकशुदा

Jaipur Double Death Case (Photo-AI)
Jaipur Double Death Case: राजधानी जयपुर के रामनगरिया थाना इलाके में स्थित जगतपुरा रेलवे कॉलोनी से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां शुक्रवार को एक बंद मकान के भीतर से वृद्ध पिता और उनकी बेटी के अत्यधिक सड़े-गले शव बरामद हुए हैं। इस दोहरे शव मिलने की घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। आशंका जताई जा रही है कि दोनों की मौत करीब पांच दिन पहले ही हो चुकी थी, जिसके चलते शव पूरी तरह डिकंपोज हो चुके थे।
पुलिस के मुताबिक, यह मकान पिछले करीब पांच दिनों से पूरी तरह बंद था। शुक्रवार को जब आसपास के रहने वाले लोगों को घर के भीतर से अत्यधिक तेज बदबू आने लगी, तो उन्होंने किसी अनहोनी के डर से तुरंत स्थानीय पुलिस को मामले की जानकारी दी।
सूचना मिलते ही रामनगरिया थानाधिकारी चंद्रभान और एसीपी (सांगानेर) हरिशंकर शर्मा भारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। जब पुलिस ने बंद घर का दरवाजा खुलवाया और अंदर प्रवेश किया, तो अलग-अलग कमरों में पिता-पुत्री के शव क्षत-विक्षत हालत में पड़े मिले। मृतकों की शिनाख्त 97 वर्षीय महावीर प्रसाद शर्मा और उनकी 60 वर्षीय पुत्री प्रीति शर्मा के तौर पर की गई है।
घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलवाया गया। एफएसएल टीम ने पूरे घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया और वहां से कई वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस की शुरुआती जांच और पोस्टमॉर्टम में दोनों मृतकों के शरीर पर किसी भी प्रकार के बाहरी चोट या जख्म के निशान नहीं पाए गए हैं।
घर के हालात को देखकर भी पहली नजर में किसी तरह के संघर्ष या जबरन हमले के संकेत नहीं मिले हैं। हालांकि, मौत की असली वजह क्या रही, इसका सटीक खुलासा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और एफएसएल की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा।
मामले की तफ्तीश में यह बात सामने आई है कि महावीर प्रसाद शर्मा की बेटी प्रीति शर्मा का पूर्व में तलाक हो चुका था, जिसके बाद से वह अपने बुजुर्ग पिता के साथ रहकर उनकी देखरेख कर रही थीं। हालांकि, वृद्ध महावीर प्रसाद के बेटे भी पास के ही इलाके में निवास करते हैं। लेकिन उनका अपने पिता और बहन से कोई खास मेल-जोल नहीं था और वे इस घर पर आते-जाते भी नहीं थे।
पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमॉर्टम करवाने के बाद उन्हें अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। अब पुलिस इस बात की गहराई से तफ्तीश कर रही है कि इन दोनों से आखिरी बार किस व्यक्ति ने संपर्क किया था। इस रहस्यमयी मौत का सुराग लगाने के लिए पुलिस पड़ोसियों, रिश्तेदारों से पूछताछ करने के साथ-साथ मकान के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को भी खंगाल रही है।
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