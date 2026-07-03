Jaipur Double Death Case: बंद घर में मिले पिता-पुत्री के सड़े-गले शव, बेटी थी तलाकशुदा

Jaipur Double Death Case: राजधानी जयपुर के रामनगरिया थाना इलाके में स्थित जगतपुरा रेलवे कॉलोनी से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां शुक्रवार को एक बंद मकान के भीतर से वृद्ध पिता और उनकी बेटी के अत्यधिक सड़े-गले शव बरामद हुए हैं। इस दोहरे शव मिलने की घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। आशंका जताई जा रही है कि दोनों की मौत करीब पांच दिन पहले ही हो चुकी थी, जिसके चलते शव पूरी तरह डिकंपोज हो चुके थे।