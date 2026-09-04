46 जिलों में फर्जी सिम का ‘डार्क ट्रेप’, तीन-चार साल पुराने 1437 नंबरों से अंजाम दी गईं 1907 साइबर ठगी

कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म से पहचान की जा रही

पुराने सीडीआर न मिलने के बावजूद साइबर सेल ने आरोपियों तक पहुंचने का दूसरा रास्ता ढूंढ निकाला है। पुलिस अब कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म (सीएएफ) के जरिए उन वेंडर्स की कुंडली खंगाल रही है, जिन्होंने ये फर्जी सिम एक्टिवेट की थीं। इन वेंडर्स की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी।

जांच की जा रही है

साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल हो रही फर्जी सिम के नेटवर्क को तोड़ने के लिए वेंडर-वार जांच की जा रही है। टेलीकॉम कंपनियों से 3-4 साल पुरानी सीडीआर मिलने में अड़चनें आ रही हैं। सीएएफ (सीएएफ) फॉर्म के आधार पर वेंडर्स को चिह्नित कर कार्रवाई कर रहे हैं।

—संजीव नयन शर्मा, डीएसपी, स्टेट साइबर सेल, ग्वालियर