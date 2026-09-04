श्रीकृष्ण की शिक्षाओं को जीवन में उतारें युवा, कर्मयोगी बनकर आगे बढ़ें

उन्होंने कहा कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के बाद व्यक्ति का दायित्व केवल स्वयं तक सीमित नहीं होना चाहिए। सफल लोगों को अपनी सफलता का ‘माखन’ समाज में बांटना चाहिए और सभी वर्गों को साथ लेकर आगे बढऩा चाहिए। सामाजिक समरसता और सामूहिक विकास की भावना से ही प्रदेश और देश को आगे ले जाया जा सकता है। महोत्सव के दौरान डॉ. अवधेश प्रताप सिंह का जन्मदिन भी था। इस अवसर पर युवा, यादव महासभा समिति के सदस्यों और शुभचिंतकों ने उनका आत्मीय अभिनंदन किया। विभिन्न स्थानों पर केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाजजन, युवा और नागरिक मौजूद रहे।

आयोजन में राज्यसभा सांसद अशोक सिंह, अपैक्स बैंक के प्रशासक महेंद्र सिंह यादव, पूर्व मंत्री भगवान सिंह यादव, यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष बलवीर सिंह यादव, जिला अध्यक्ष विक्रम सिंह यादव, राजेंद्र सिंह यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और प्रतिष्ठित समाजजन उपस्थित रहे। मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ग्वालियर के पदाधिकारी डॉ. दीपक शर्मा सहित बड़ी संख्या में नागरिकों ने भी कार्यक्रम में सहभागिता की।