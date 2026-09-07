Gwalior News: Instagram चैटिंग के शक ने बिगाड़ा पति-पत्नी का रिश्ता, 4 महीने पहले की थी लव मैरिज

पीड़िता के मुताबिक वो मायके में घर में सो रही थी तभी अचानक पति शराब के नशे में वहां आ गया और विवाद करने लगा। पति ने पहले उसके बाल काटे और फिर उस पर संदिग्ध वस्तु से हमला कर घायल कर दिया। हमले में महिला के चेहरे, गर्दन, पीठ, हाथ और कंधे पर गंभीर चोटें आई हैं। शोर-शराबा सुनकर आसपड़ोस के लोग पहुंचे तो पति मौके से फरार हो गया। घायल हालत में महिला को अस्पताल लाया गया जहां उसका उपचार जारी है। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस अस्पताल पहुंची और पीड़िता के बयान दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है।