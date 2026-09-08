ग्वालियर में एयरफोर्स कर्मचारी के दो बच्चों का अपहरण, स्कूल से घर नहीं लौटे

Gwalior Missing Children- ग्वालियर में एयरफोर्स अधिकारी के दो बेटों के गायब होने से हड़कंप मच गया है। यह बच्चे स्कूल के लिए निकले थे और घर वापस नहीं आए हैं। मंगलवार को सुबह दोनों की तलाश में पुलिस कई स्थानों पर पहुंची है। पुलिस अपहरण की दृष्टि से भी जांच में जुट गई है। ग्वालियर में इससे पहले भी कई बार अपहरण की घटनाएं हो चुकी हैं।