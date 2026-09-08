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15 मिनट में दो महिलाओं पर जानलेवा हमला, पतियों ने चाकू-कैंची से किए वार

ग्वालियर। शहर में महज 15 मिनट के अंतर में दो महिलाओं पर जानलेवा हमले की वारदातों से सनसनी फैल गई। दोनों मामलों में आरोपी महिलाएं के पति हैं और घरेलू विवाद के बाद हमले किए गए। एक घटना जनकगंज थाना क्षेत्र के बावन पायगा में हुई, जहां पति ने पत्नी पर चाकू से छह-सात वार किए।
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ग्वालियर

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Prashant Kumar Sharma

Sep 08, 2026

crime photo (AI)

ग्वालियर में घरेलू विवाद के बाद दोनों वारदातें;

ग्वालियर। शहर में महज 15 मिनट के अंतर में दो महिलाओं पर जानलेवा हमले की वारदातों से सनसनी फैल गई। दोनों मामलों में आरोपी महिलाएं के पति हैं और घरेलू विवाद के बाद हमले किए गए। एक घटना जनकगंज थाना क्षेत्र के बावन पायगा में हुई, जहां पति ने पत्नी पर चाकू से छह-सात वार किए। वहीं माधौगंज के प्रीतमपुर में पति ने पत्नी पर कटिंग करने वाली कैंची से छह बार हमला कर दिया। दोनों महिलाएं गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में उपचार चल रहा है।

लव मैरिज के चार महीने बाद विवाद, पत्नी पर चाकू से वार

बावन पायगा में निशा अहिरवार (30) पर उसके पति विकास पाल ने चाकू से हमला कर दिया। निशा ने करीब चार महीने पहले विकास से लव मैरिज की थी। शादी के बाद दोनों दानाओली में किराए के कमरे में रह रहे थे। जन्माष्टमी पर दोनों के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद निशा पति का घर छोड़कर दो दिन से बावन पायगा में रह रही थी।

निशा के मुताबिक विकास वहां पहुंचा और उसे जबरन अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगा। विरोध करने पर उसने चाकू निकालकर हमला कर दिया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने गर्दन, सीने, पेट, हाथ और कंधे सहित शरीर पर छह-सात वार किए। निशा के चीखने पर पड़ोसी पहुंचे तो आरोपी चाकू लहराते हुए भाग गया।

दुकान से लौटते ही पत्नी पर कैंची से हमला

दूसरी वारदात माधौगंज के प्रीतमपुर में रात करीब 11.15 बजे हुई। यहां कमल सेन ने पत्नी डॉली सेन (35) पर कैंची से हमला कर दिया। कमल की मुरैना में नाई की दुकान है। दोनों की शादी करीब 15 साल पहले हुई थी और उनके 12 साल का बेटा व तीन साल की बेटी हैं।

माधौगंज थाना प्रभारी दिव्या तिवारी के मुताबिक कमल को पत्नी के चरित्र पर शक था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। रविवार रात कमल नशे में घर लौटा और पत्नी से विवाद के बाद कटिंग करने वाली कैंची से डॉली पर छह वार कर दिए।

बच्चे मां को बचाने के लिए चीखते रहे

पुलिस के अनुसार हमला दोनों बच्चों के सामने हुआ। मां को बचाने के लिए बच्चे चीखते-रोते रहे, लेकिन आरोपी ने हमला जारी रखा। डॉली को गंभीर हालत में छोड़कर कमल मौके से भाग गया। पुलिस दोनों मामलों में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।

शादी के चार महीने में बिगड़ा रिश्ता

निशा और विकास ने करीब चार महीने पहले लव मैरिज की थी। शादी के बाद दोनों दानाओली में किराए के कमरे में रह रहे थे। जन्माष्टमी पर विवाद के बाद निशा पति का घर छोड़कर बावन पायगा में रहने लगी थी। रविवार रात विकास उसे लेने पहुंचा, लेकिन विवाद बढ़ने पर हमला कर दिया।

शक ने बढ़ाया घरेलू विवाद

डॉली और कमल की शादी करीब 15 साल पहले हुई थी। दोनों के दो बच्चे हैं। पुलिस के मुताबिक कमल को पत्नी के चरित्र पर शक था और इसी बात को लेकर दोनों में अक्सर विवाद होता था। रविवार रात नशे में घर लौटने के बाद विवाद बढ़ा और कमल ने कैंची से पत्नी पर हमला कर दिया।

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Updated on:

08 Sept 2026 06:42 pm

Published on:

08 Sept 2026 06:42 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / 15 मिनट में दो महिलाओं पर जानलेवा हमला, पतियों ने चाकू-कैंची से किए वार

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