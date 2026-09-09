बीएसएफ अकादमी के पास रची 17 बांग्लादेशी घुसपैठियों के पासपोर्ट बनाने की साजिश

डबरा में 17 बांग्लादेशी घुसपैठियों के फर्जी पासपोर्ट बनाए जाने के मामले में चौंकाने बातें सामने आ रही हैं। इस खेल को सोची समझी साजिश से अंजाम दिया था।इसमें मास्टरमाइंड ने बौद्ध धर्म की आड़ को ढाल बनाया है साजिश की स्क्रिप्ट बीएसएफ अकादमी टेकनपुर से महज 8.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सिमरिया गांव में लिखी गई जिसने अब स्पेशल टॉस्क फोर्स (एसटीएफ) के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के भी कान खड़े कर दिए हैं। उनकी नजर में रीजनल पासपोर्ट ऑफिस , जिला विशेष शाखा (डीएसबी) और डबरा थाना पुलिस की कार्यप्रणाली सीधे तौर पर कटघरे में आ गई है। हैरानी की बात है कि इन सभी 17 बांग्लादेशियों ने अपने आवेदनं में खुद को सिमरिया गांव, सिमरिया टेकरी और बौद्ध विहार का निवासी बताया था और सभी आवेदनों में एक ही मोबाइल नंबर लिखा था फिर भी इन तीनों जांच एजेंसियों ने आंखें मूंदकर पासपोर्ट का वेरिफिकेशन कर दिया।