TRAI new rules: बिना डेटा वाले प्लान की वापसी! अब सिर्फ कॉल-SMS वालों की भी होगी मौज, 30 दिन की मिलेगी वैलिडिटी

नए नियमों के चलते कुछ ग्राहकों के लिए प्लान सस्ता हो जाएंगे। ट्राई ने सभी मोबाइल रिचार्ज की कीमत कम करने का आदेश नहीं दिया है। जिन लोगों को डेटा चाहिए और जो पहले से डेटा वाला प्लान इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए इस नियम से सीधे तौर पर रिचार्ज सस्ता होने की संभावना नहीं हैै। उन लोगों को होगा जिन्हें डेटा नहीं चाहिए, ऐसे ग्राहक डेटा के साथ आने वाले प्लान की जगह सिर्फ कॉल और एसएमएस वाला प्लान चुन सकेंगे। खास बात है कि घर में मौजूद बड़े बुजुर्ग जो डेटा का इस्तेमाल नहीं करते, उन्हें फायदा मिलेगा। ट्राई के अपने एनालिसिस में भी बुजुर्गों, ग्रामीण इलाकों के ग्राहकों और कम डेटा इस्तेमाल करने वालों को ऐसे विकल्पों की जरूरत बताई गई है।