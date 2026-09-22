‘आतंकवाद पर नहीं चलेगी नौटंकी’- भारत की पाकिस्तान को दो टूक,सिंधु जल संधि पर भी लगाई फटकार

विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि 31 अगस्त को जारी मध्यस्थता न्यायालय का फैसला अवैध रूप से गठित संस्था का है, जिसका गठन विश्व बैंक ने संधि की शर्तों का उल्लंघन कर किया। भारत ने कभी इस संस्था की वैधता नहीं मानी और न ही इसके सामने पेश हुआ। नई दिल्ली ने दोहराया कि 1960 की सिंधु जल संधि का निलंबन तब तक जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान सीमा-पार आतंकवाद पूरी तरह बंद नहीं करता। वहीं, अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। जायसवाल ने हमलों की निंदा करते हुए कहा कि एक संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामकता क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है।