सोनिया गांधी की 1980 की वोटिंग पर उठे सवाल, BJP प्रवक्ता प्रदीप भंडारी बोले- तब भारतीय नागरिक नहीं थीं तो वोट कैसे डाला?

शिकायतकर्ता का आरोप है कि सोनिया गांधी ने 1980 में अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराया, जबकि उन्होंने भारतीय नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को हासिल की थी। शिकायत में यह भी दावा किया गया कि उनका नाम 1982 में मतदाता सूची से हटा दिया गया और फिर 1 जनवरी 1983 को दोबारा दर्ज किया गया।