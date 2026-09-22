‘महिलाएं सुरक्षित नहीं तो बड़ी योजनाओं की बात बेकार’, जमुई मामले पर प्रियंका गांधी का सरकार पर निशाना

इस घटना को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मामले को गंभीर बताते हुए आरोपियों की पहचान कर POCSO एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी मामले का स्वत: संज्ञान लिया है और बिहार पुलिस से कार्रवाई की जानकारी मांगी है। वहीं, नाबालिगों की पहचान उजागर करने वाले वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा किए जाने को लेकर भी प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की है।