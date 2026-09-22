जमुई मामले पर जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, कहा- ‘अपने भाइयों को सचेत कर दीजिए’, तेजस्वी यादव पर साधा निशाना

Jitan Ram Manjhi on Tejashwi Yadav: जमुई में छात्रा से बदसलूकी के मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव बिहार और उत्तर प्रदेश के हर यादव को अपना भाई बताते हैं। मांझी ने तंज कसते हुए कहा कि जमुई में लड़की से बदसलूकी और वीडियो बनाने वाले भी उन्हीं ‘भाइयों’ में से हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव से अपने ‘भाइयों’ को सचेत करने की बात कही है। मांझी ने कहा कि सम्राट चौधरी की सरकार किसी को बख्शने वाली नहीं है।