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जमुई छात्रा से बदसलूकी मामले में बड़ा एक्शन, आरोपी नंदन यादव को पुलिस ने पैर में मारी गोली

जमुई में छात्रा से बदसलूकी के मुख्य आरोपी नंदन यादव को पुलिस ने पैर में गोली मारी है। यहां पढ़ें पूरी डिटेल।
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पटना

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Rahul Yadav

Sep 22, 2026

Nandan Yadav Encounter, Jamui Girl Molestation Case

जमुई में छात्रा से छेड़खानी के मुख्य आरोपी नंदन यादव को पुलिस ने पैर में गोली मारी है। (फोटो - एक्स/चैटजीपीटी से इन्हैंस किया गया है।)

Jamui Girl Molestation Case:छात्रा के साथ बदसलूकी और शर्मनाक हरकत के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी नंदन यादव का एनकाउंटर किया है। यह एनकाउंटर जमुई जिले में ही हुआ। पुलिस ने नंदन यादव को गोली मारी, जो उसके पैर में लगी। इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया और इलाज के लिए अस्पताल ले गई।

छात्रा से बदसलूकी के बाद पुलिस कर रही थी नंदन की तलाश

बताया जा रहा है कि छात्रा के साथ बदसलूकी करने वालों में नंदन यादव सबसे आगे था। उसी ने छात्रा के साथ बेहद शर्मनाक हरकत की थी। घटना के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की और उसकी तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने इस मामले में कुल 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इनमें से 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका था। इसके बाद पुलिस मुख्य आरोपी नंदन यादव की तलाश में जुटी थी। इसी बीच पुलिस को जानकारी मिली कि नंदन जमुई में ही कहीं छिपा हुआ है।

मड़वा पहाड़ी में पुलिस ने नंदन को घेरा

नंदन यादव को इस मामले का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। पुलिस जानकारी जुटाते हुए उसके ठिकाने मड़वा पहाड़ी पहुंची। वहां पुलिस ने नंदन को चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद उसे सरेंडर करने की चेतावनी दी गई। पुलिस का कहना है कि नंदन ने इस दौरान वहां से भागने की कोशिश की। उसे रोकने के लिए पुलिस ने गोली चलाई। गोली नंदन यादव के पैर में लगी। गोली लगने के बाद वह वहीं गिर गया। इसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया और इलाज के लिए अस्पताल ले गई। वहीं, इस मामले में दूसरा आरोपी हरेराम फरार बताया जा रहा है।

19 सितंबर को इसी इलाके में हुई थी घटना

बता दें कि 19 सितंबर की शाम इसी मड़वा पहाड़ी के पास छात्रा के साथ बदसलूकी हुई थी। जिस इलाके में छात्रा के साथ घटना हुई थी, पुलिस ने उसी इलाके में नंदन यादव को पैर में गोली मारी। बताया जा रहा है कि मुंह पर गमछा बांधकर छात्रा को उठाकर जंगल की तरफ ले जाने की कोशिश करने वाला आरोपी नंदन यादव ही था। छात्रा के साथ बदसलूकी और शर्मनाक हरकत करने के मामले में उसे मुख्य आरोपी बताया जा रहा है।

महिला आयोग ने कहा- दोषियों पर होगी कार्रवाई

इस मामले पर बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष अश्वमेध देवी ने कहा कि प्रशासन अपना काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि वीडियो जारी करने वाले व्यक्ति समेत 120 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में शामिल किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ेगी।

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Updated on:

22 Sept 2026 01:12 pm

Published on:

22 Sept 2026 12:36 pm

Hindi News / National News / जमुई छात्रा से बदसलूकी मामले में बड़ा एक्शन, आरोपी नंदन यादव को पुलिस ने पैर में मारी गोली

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