जमुई छात्रा से बदसलूकी मामले में बड़ा एक्शन, आरोपी नंदन यादव को पुलिस ने पैर में मारी गोली

नंदन यादव को इस मामले का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। पुलिस जानकारी जुटाते हुए उसके ठिकाने मड़वा पहाड़ी पहुंची। वहां पुलिस ने नंदन को चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद उसे सरेंडर करने की चेतावनी दी गई। पुलिस का कहना है कि नंदन ने इस दौरान वहां से भागने की कोशिश की। उसे रोकने के लिए पुलिस ने गोली चलाई। गोली नंदन यादव के पैर में लगी। गोली लगने के बाद वह वहीं गिर गया। इसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया और इलाज के लिए अस्पताल ले गई। वहीं, इस मामले में दूसरा आरोपी हरेराम फरार बताया जा रहा है।