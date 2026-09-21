‘कांग्रेस ने हिंदुओं को खतरा बताया’, हामिद अंसारी के बयान पर बीजेपी ने साधा निशाना

बीजेपी नेता ने कहा कि हामिद अंसारी ने तीन महत्वपूर्ण काम किए है। पहला- उन्होंने पूरी तरह यह उजागर कर दिया है कि कांग्रेस अब पूरी तरह ‘मुस्लिम लीग-माओवादी कांग्रेस’ बन चुकी है। दूसरा- उन्होंने यह संदर्भ दिया कि नेहरू के अनुसार साम्यवाद वास्तव में एक खतरा था। जबकि आज कांग्रेस अति-वामपंथ (Ultra-Left) की दिशा में जा चुकी है। तीसरा- उन्होंने नेहरू का भी एक संदर्भ सामने ला दिया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी के शब्दों में जो बातें दिखाई देती हैं, उनकी जड़ें उनके वंश के पुराने राजनीतिक विचारों में छिपी हुई हैं।