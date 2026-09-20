राहुल गांधी की पीएम मोदी की नकल पर सियासत तेज, सौगत रॉय बोले- राजनीति में हास्य की जगह होनी चाहिए

बृज भूषण शरण सिंह ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को भारतीय संस्कृति, इतिहास और परंपराओं में मां के महत्व को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह राहुल गांधी का दुर्भाग्य है। अगर मैं वहां होता या मेरे किसी कार्यक्रम में किसी की मां के बारे में ऐसी टिप्पणी की जाती, तो केवल पीएम मोदी की मां ही नहीं, बल्कि किसी की भी मां के बारे में ऐसा कहा जाता, तो मैं उसे रोकने की कोशिश करता और खेद व्यक्त करता।