चुनाव आयुक्त एसएस संधू को क्यों मिला था SIR नोटिस? निर्वाचन कार्यालय ने दी सफाई, कहा- नाम में थी तकनीकी खामी

Delhi SIR 2026: चुनाव कार्यालय ने मतदाता सूची के चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिविन 2026 के दौरान भारत के चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू को जारी नोटिस के बारे में अपना आधिकारिक रुख स्पष्ट किया है। नई दिल्ली जिला चुनाव कार्यालय और दिल्ली कैंट विधानसभा क्षेत्र (AC-38) के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) ने एक प्रेस नोट जारी कर बताया कि यह नोटिस किसी विवाद के कारण जारी नहीं किया गया था, बल्कि पिछली मतदाता सूची के साथ क्रॉस-वेरिफिकेशन के दौरान एक तकनीकी त्रुटि और नाम में अंतर का पता चलने के कारण तय प्रशासनिक नियमों के तहत भेजा गया था।