‘पढ़ाई के लिए बाहर जा रहे लाखों करोड़ रुपये’, सीएम सम्राट चौधरी बोले- बिहार में ही बनाएंगे मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर

बिना सरकारी मदद वाले संस्थानों के शिक्षकों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा, "मैं निश्चित रूप से वह वेतनमान लागू करूंगा जिसकी हमने घोषणा की थी, इसमें कोई शक नहीं है। इस बारे में चिंता न करें या कोई गलतफहमी न पालें।" उन्होंने साफ किया कि इसे लागू करने की प्रक्रिया में कई प्रशासनिक और वित्तीय अड़चनें हैं और उन्हें सुलझाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति बनाई गई है। सीएम सम्राट ने बताया कि अधिकारियों ने काम शुरू कर दिया है और वह खुद शिक्षक संघों और कानूनी विशेषज्ञों से सलाह लेंगे ताकि यह पक्का किया जा सके कि शिक्षकों के हितों की पूरी तरह से रक्षा हो।