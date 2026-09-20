‘सुशांत के पास थे दिशा की हत्या के सारे सबूत, इसलिए कराई गई घटना’, सुशांत सिंह राजपूत के भाई पन्ना सिंह का आरोप

Disha Salian Case: बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद दिवंगत बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियन की मौत की CBI जांच जारी है। इस बीच, पूर्णिया में पत्रकारों से बात करते हुए सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई पन्ना सिंह ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे पर गंभीर आरोप लगाए। पन्ना सिंह का दावा है कि सुशांत के पास दिशा सालियन की कथित हत्या से जुड़े सारे सबूत थे और वे इसका खुलासा करने वाले थे। उनका आरोप है कि इस जानकारी को दबाने के लिए ही सुशांत की हत्या की साजिश रची गई थी।