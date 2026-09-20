20 सितंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

Bihar MLC Election: ‘मेरा मुकाबला किसी से नहीं, तोड़ेंगे खुद का ही रिकॉर्ड’, जन सुराज उम्मीदवार पर बोले BJP MLC नवल किशोर

Nawal Kishore Yadav: बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए जन सुराज की ओर से उम्मीदवारों की घोषणा के बाद, बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने कहा कि वे किसी और के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने ही पिछले रिकॉर्ड के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही, उन्होंने राहुल गांधी के एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नकल करने को लेकर उन पर टिप्पणी भी की।
2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Sep 20, 2026

Bihar MLC Election 2026

भाजपा MLC नवल किशोर यादव (फोटो- nawal kishor FB)

Bihar MLC Election: बिहार विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए होने वाले चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। जन सुराज पार्टी द्वारा पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र सहित 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और इस सीट से पांच बार MLC रहे प्रो. नवल किशोर यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि चुनावी मैदान में उनका मुकाबला किसी अन्य पार्टी या उम्मीदवार से नहीं, बल्कि खुद से है। इसके अलावा, उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नकल करने के मुद्दे पर भी प्रतिक्रिया दी।

मेरा मुकाबला खुद से है, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ूंगा: नवल किशोर

जब जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर द्वारा पटना शिक्षक सीट के लिए डॉ. दिव्या ज्योति को मैदान में उतारने के बारे में पूछा गया, तो नवल किशोर यादव आत्मविश्वास से भरे दिखे। उन्होंने किसी भी नए दल से किसी भी चुनौती को खारिज करते हुए कहा, "मेरा मुकाबला किसी और से नहीं, बल्कि खुद से है। मुझे बस अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ना है। मैं हर बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते आया हूं और इस बार भी ऐसा ही करूंगा।" गौरतलब है कि पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र को पिछले तीन दशकों से भाजपा का गढ़ माना जाता रहा है और नवल किशोर यादव ने लगातार पांच बार यह सीट जीती है।

त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना

पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में चुनावी मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। जहां राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने डॉ. संजीव कुमार सिंह को मैदान में उतारकर अपनी दावेदारी मजबूत की है, वहीं जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने शिक्षाविद और चाणक्य फाउंडेशन के सीईओ डॉ. दिव्या ज्योति को उम्मीदवार बनाया है। प्रो. नवल किशोर यादव के लंबे समय से चले आ रहे दबदबे के खिलाफ इन दो प्रमुख उम्मीदवारों के मैदान में उतरने से, पटना शिक्षक सीट के लिए मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना है।

राहुल गांधी पर नवल किशोर का तंज

वहीं, एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण और हाव-भाव की नकल उतारे जाने के मामले पर नवल किशोर यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस नेता पर सीधा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, "राहुल गांधी इसके अलावा दूसरा कुछ कर भी नहीं सकते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि आदमी का शरीर तो बड़ा हो जाता है, लेकिन उसका दिमाग छोटा ही रह जाता है।"

Bihar MLC Election: कौन हैं डॉ. दिव्या ज्योति? जिन पर प्रशांत किशोर ने लगाया दांव, BJP के 5 बार के MLC को देंगी चुनौती

ये भी पढ़ें
BIhar MLC Election

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

20 Sept 2026 06:40 pm

Published on:

20 Sept 2026 06:40 pm

Hindi News / National News / Bihar MLC Election: ‘मेरा मुकाबला किसी से नहीं, तोड़ेंगे खुद का ही रिकॉर्ड’, जन सुराज उम्मीदवार पर बोले BJP MLC नवल किशोर

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

दिशा सालियान केस में पन्ना सिंह का दावा- सुशांत के पास थे सभी सबूत, इसलिए कराई गई घटना

Disha Salian case
पटना

Dattatreya Hosabale: ‘जाति के नाम पर भेदभाव हिंदू समाज पर कलंक’, बोले RSS महासचिव दत्तात्रेय होसबाले

rss general secretary Dattatreya Hosabale
राष्ट्रीय

बंजारा आरक्षण आंदोलन : धर्मगुरु बाबूसिंग की मध्यस्थता से टूटा अनशन, CM देवेंद्र फडणवीस ने दिया समाधान का भरोसा

Banjara Reservation
मुंबई

Tata Trusts: टाटा ट्रस्ट्स का बड़ा दावा, टाटा ट्रस्ट्स ने एन. चंद्रशेखरन की नियुक्ति को बताया ‘अमान्य’

N. Chandrasekaran news
राष्ट्रीय

‘सत्ता हो या विपक्ष, किसी का अपमान ठीक नहीं’, ‘छात्रों की गूंज’ पर बाबा रामदेव ने कही बड़ी बात

Baba Ramdev
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.