Bihar MLC Election: ‘मेरा मुकाबला किसी से नहीं, तोड़ेंगे खुद का ही रिकॉर्ड’, जन सुराज उम्मीदवार पर बोले BJP MLC नवल किशोर

भाजपा MLC नवल किशोर यादव (फोटो- nawal kishor FB)
Bihar MLC Election: बिहार विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए होने वाले चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। जन सुराज पार्टी द्वारा पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र सहित 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और इस सीट से पांच बार MLC रहे प्रो. नवल किशोर यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि चुनावी मैदान में उनका मुकाबला किसी अन्य पार्टी या उम्मीदवार से नहीं, बल्कि खुद से है। इसके अलावा, उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नकल करने के मुद्दे पर भी प्रतिक्रिया दी।
जब जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर द्वारा पटना शिक्षक सीट के लिए डॉ. दिव्या ज्योति को मैदान में उतारने के बारे में पूछा गया, तो नवल किशोर यादव आत्मविश्वास से भरे दिखे। उन्होंने किसी भी नए दल से किसी भी चुनौती को खारिज करते हुए कहा, "मेरा मुकाबला किसी और से नहीं, बल्कि खुद से है। मुझे बस अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ना है। मैं हर बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते आया हूं और इस बार भी ऐसा ही करूंगा।" गौरतलब है कि पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र को पिछले तीन दशकों से भाजपा का गढ़ माना जाता रहा है और नवल किशोर यादव ने लगातार पांच बार यह सीट जीती है।
पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में चुनावी मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। जहां राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने डॉ. संजीव कुमार सिंह को मैदान में उतारकर अपनी दावेदारी मजबूत की है, वहीं जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने शिक्षाविद और चाणक्य फाउंडेशन के सीईओ डॉ. दिव्या ज्योति को उम्मीदवार बनाया है। प्रो. नवल किशोर यादव के लंबे समय से चले आ रहे दबदबे के खिलाफ इन दो प्रमुख उम्मीदवारों के मैदान में उतरने से, पटना शिक्षक सीट के लिए मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना है।
वहीं, एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण और हाव-भाव की नकल उतारे जाने के मामले पर नवल किशोर यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस नेता पर सीधा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, "राहुल गांधी इसके अलावा दूसरा कुछ कर भी नहीं सकते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि आदमी का शरीर तो बड़ा हो जाता है, लेकिन उसका दिमाग छोटा ही रह जाता है।"
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