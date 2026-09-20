Bihar MLC Election: ‘मेरा मुकाबला किसी से नहीं, तोड़ेंगे खुद का ही रिकॉर्ड’, जन सुराज उम्मीदवार पर बोले BJP MLC नवल किशोर

जब जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर द्वारा पटना शिक्षक सीट के लिए डॉ. दिव्या ज्योति को मैदान में उतारने के बारे में पूछा गया, तो नवल किशोर यादव आत्मविश्वास से भरे दिखे। उन्होंने किसी भी नए दल से किसी भी चुनौती को खारिज करते हुए कहा, "मेरा मुकाबला किसी और से नहीं, बल्कि खुद से है। मुझे बस अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ना है। मैं हर बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते आया हूं और इस बार भी ऐसा ही करूंगा।" गौरतलब है कि पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र को पिछले तीन दशकों से भाजपा का गढ़ माना जाता रहा है और नवल किशोर यादव ने लगातार पांच बार यह सीट जीती है।