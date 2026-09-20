‘मैं अंदरूनी राजनीति का शिकार हो गया’ DUSU Election में NSUI से टिकट नहीं मिलने पर बोले उपाध्यक्ष दीपांशु शौकीन



जब दीपांशु से पूछा गया कि वह NSUI की अंदरूनी राजनीति के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं, तो उन्होंने पार्टी के चुनाव प्रभारी और उन नेताओं की ओर इशारा किया जिन्हें चुनाव की पूरी जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका थी, उन्हें सीधे तौर पर इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। दीपांशु के बयान में किसी एक नेता का नाम नहीं लिया गया। दीपांशु ने यह भी कहा कि चुनाव में NSUI के खिलाफ तीन निर्दलीय उम्मीदवारों का उतरना और उन्हें अच्छा वोट मिलना बताता है कि संगठन के भीतर काफी ज्यादा अंदरूनी राजनीति थी। उनके मुताबिक, इसका नुकसान पार्टी को भी हुआ।