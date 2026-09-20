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हैदराबाद में गणेश उत्सव के दौरान प्रसाद स्थल पर बीफ का पैकेट फेंकने का आरोप, भाजपा और हिंदू संगठनों का प्रदर्शन

Hyderabad Ganesh Utsav Row: गणेश उत्सव के दौरान प्रसाद वितरण स्थल पर कथित तौर पर बीफ से भरा पैकेट फेंके जाने को लेकर विवाद हो गया। घटना के विरोध में भाजपा नेताओं और हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया।
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भारत

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Rakesh Mishra

Sep 20, 2026

Hyderabad Ganesh Utsav Row

प्रदर्शन करते बीजेपी कार्यकर्ता। फोटो- (@ANI)

Ganesh Utsav: हैदराबाद के चंचलगुडा इलाके में गणेश उत्सव के दौरान प्रसाद वितरण स्थल पर कथित तौर पर बीफ से भरा पैकेट फेंके जाने को लेकर विवाद हो गया। घटना के विरोध में भाजपा नेताओं और हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

सातवीं मंजिल से फेंका पैकेट

भाजपा नेता और अधिवक्ता करुणासागर ने आरोप लगाया कि चंचलगुडा की एक हाउसिंग सोसायटी में हिंदू समुदाय गणेश उत्सव मना रहा था। गणेश पूजा संपन्न होने के बाद श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद बांटा जा रहा था। इसी दौरान कथित तौर पर सातवीं मंजिल से बीफ से भरा एक पैकेट सीधे उस जगह फेंका गया, जहां प्रसाद का वितरण किया जा रहा था। करुणासागर ने कहा कि यह घटना गलती से नहीं हुई, बल्कि हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की जानबूझकर की गई कोशिश है।

एआईएमआईएम पर लगाया आरोप

उन्होंने दावा किया कि यह कोई अलग घटना नहीं है। उनके अनुसार, हिंदुओं, हिंदू त्योहारों और हिंदू देवी-देवताओं को निशाना बनाकर उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने की घटनाएं बार-बार सामने आ रही हैं। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि इस घटना के पीछे कानून-व्यवस्था बिगाड़ने और हिंदुओं में असुरक्षा की भावना पैदा करने की साजिश हो सकती है। उन्होंने इसके लिए एआईएमआईएम और उसके समर्थित लोगों पर भी आरोप लगाए। हालांकि इस संबंध में लगाए गए आरोपों की पुष्टि अभी पुलिस जांच के जरिए होनी बाकी है।

निष्पक्ष जांच की मांग

करुणासागर ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि पुलिस को जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए, ताकि कानून का डर बना रहे और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने सरकार और पुलिस से भविष्य में ऐसी घटना दोबारा नहीं होने देने के लिए जरूरी कदम उठाने की अपील की। घटना के बाद भाजपा नेताओं और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मौके पर प्रदर्शन करते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिसकर्मियों के पहुंचने के बाद स्थिति को नियंत्रण में लाने का प्रयास किया गया। फिलहाल मामले की जांच जारी है और जांच के आधार पर ही घटना की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।

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Saurav Gurjar

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Updated on:

20 Sept 2026 08:15 pm

Published on:

20 Sept 2026 08:04 pm

Hindi News / National News / हैदराबाद में गणेश उत्सव के दौरान प्रसाद स्थल पर बीफ का पैकेट फेंकने का आरोप, भाजपा और हिंदू संगठनों का प्रदर्शन

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