हैदराबाद में गणेश उत्सव के दौरान प्रसाद स्थल पर बीफ का पैकेट फेंकने का आरोप, भाजपा और हिंदू संगठनों का प्रदर्शन

करुणासागर ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि पुलिस को जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए, ताकि कानून का डर बना रहे और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने सरकार और पुलिस से भविष्य में ऐसी घटना दोबारा नहीं होने देने के लिए जरूरी कदम उठाने की अपील की। घटना के बाद भाजपा नेताओं और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मौके पर प्रदर्शन करते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिसकर्मियों के पहुंचने के बाद स्थिति को नियंत्रण में लाने का प्रयास किया गया। फिलहाल मामले की जांच जारी है और जांच के आधार पर ही घटना की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।