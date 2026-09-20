Dattatreya Hosabale: ‘जाति के नाम पर भेदभाव हिंदू समाज पर कलंक’, बोले RSS महासचिव दत्तात्रेय होसबाले



RSS महासचिव ने कहा कि जाति के आधार पर भेदभाव को खत्म करने की शुरुआत कानून या केवल उपदेशों से नहीं होगी। इसके लिए लोगों को अपने व्यवहार, जीवन और घर से बदलाव की शुरुआत करनी होगी। उन्होंने कहा कि समाज के लिए निस्वार्थ भाव से काम करने वाले लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि वे जाति के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करेंगे। उनके मुताबिक, यह हिंदू समाज पर लगा एक कलंक है और समाज को इससे मुक्त होने की जरूरत है। होसबाले ने कहा कि यह बदलाव केवल कानून बनाने, किसी महापुरुष के आने या किसी के उपदेश देने से नहीं होगा। लोगों के अपने आचरण में बदलाव से ही सामाजिक भेदभाव खत्म किया जा सकता है।