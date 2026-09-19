प्रिंस से मिलने के बाद BJP पर बरसे तेजस्वी, बोले- वीडियो बनाने पर 12 साल के बच्चे की पिटाई, क्या यही है अमृतकाल?

वायरल वीडियो और बातचीत के दौरान नाबालिग बच्चे ने आरोप लगाया कि मौके पर पहुंची पुलिस ने हमलावरों पर कार्रवाई करने के बजाय उसे ही पकड़ लिया और दीघा थाने ले गई। प्रिंस के अनुसार, पुलिसकर्मी ने उसे धमकाते हुए कहा, 'रात भर थाने में बंद रहेगा तो होश ठिकाने आ जाएगा।' बच्चे ने यह भी आरोप लगाया कि थाने से छूटने के बाद अगली सुबह पुलिस उसके घर पहुंची और दबाव बनाया कि वह यह बयान दे कि मारपीट करने वाले उसके दोस्त थे और वे सभी भाजपा के कार्यक्रम में एक साथ काम करते हैं, ताकि पुलिसकर्मियों पर कोई आंच न आए।