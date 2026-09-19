पटना MLC चुनाव में अनंत सिंह का खुला मोर्चा, नीरज कुमार के खिलाफ उतरे; बोले- ‘पूरा दम लगाऊंगा’

Patna snatak MLC Seat: बिहार में विधान परिषद चुनाव की सरगर्मी बढ़ने के साथ पटना स्नातक सीट पर सियासी टकराव खुलकर सामने आ गया है। जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने पार्टी के संभावित प्रत्याशी नीरज कुमार के खिलाफ अपना रुख साफ कर दिया है। सिंह का कहना है कि उनकी नाराजगी जेडीयू से नहीं, बल्कि नीरज कुमार से व्यक्तिगत राजनीतिक मतभेदों को लेकर है। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी अनुज सिंह के समर्थन का भी ऐलान किया है, जिससे चुनावी मुकाबले के समीकरण चर्चा में आ गए हैं।