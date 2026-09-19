19 सितंबर 1960 को हुई थी सिंधु जल संधि, अब भारत के फैसले से पाकिस्तान को क्यों सता रही पानी की चिंता?

पाकिस्तान के नेताओं ने भारत के कदमों को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। पाकिस्तान की तरफ से पानी को दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने के आरोप भी लगाए गए हैं। अगस्त 2026 में पाकिस्तान के योजना मंत्री अहसान इकबाल ने भी भारत के कदम को पानी के इस्तेमाल को दबाव के साधन के रूप में बदलने से जोड़ा था। भारत ने इन आरोपों को स्वीकार नहीं किया है। भारत का आधिकारिक रुख है कि संधि को स्थगित रखने का फैसला पाकिस्तान की तरफ से सीमा पार आतंकवाद को जारी समर्थन के जवाब में लिया गया है। भारत ने कहा है कि स्थिति पर दोबारा विचार करने के लिए पाकिस्तान को आतंकवाद को समर्थन पूरी तरह छोड़ना होगा। इसलिए 'भारत ने पानी को हथियार बना लिया' को तथ्य के रूप में लिखना सही नहीं होगा। यह पाकिस्तान की ओर से लगाया गया आरोप है।