Jamui Minor Girl Case: NDA-RJD पर बरसे प्रशांत किशोर, बोले- पहले हरे गमछे में अपराध करते थे, अब भगवा ओढ़ लिया

Jamui Minor Girl Case: जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार के जमुई ज़िले में एक नाबालिग छात्रा के साथ हुई छेड़छाड़ और मारपीट की घटना को लेकर NDA और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) दोनों पर निशाना साधा है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के बयान पर तंज कसते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी का अपराध पर बोलना वैसा ही है जैसे किसी शेर का शाकाहारी होने का दावा करना। उन्होंने बिहार में बढ़ते अपराधों को लेकर NDA सरकार पर भी हमला बोला और कहा कि सिर्फ़ 'गमछे' का रंग बदलने से अपराधियों का चाल-चलन नहीं बदलता।