22 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

Jamui Minor Girl Case: NDA-RJD पर बरसे प्रशांत किशोर, बोले- पहले हरे गमछे में अपराध करते थे, अब भगवा ओढ़ लिया

Jamui Viral Video Case: बिहार के जमुई में एक नाबालिग लड़क के साथ मारपीट और छेड़छाड़ की घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए, जन ​​सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले हरे गमछे में जुर्म होता था, अब भगवा गमछा पहनकर किया जा रहा है।
3 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Sep 22, 2026

Prashant Kishor news

प्रशांत किशोर(फोटो-IANS)

Jamui Minor Girl Case: जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार के जमुई ज़िले में एक नाबालिग छात्रा के साथ हुई छेड़छाड़ और मारपीट की घटना को लेकर NDA और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) दोनों पर निशाना साधा है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के बयान पर तंज कसते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी का अपराध पर बोलना वैसा ही है जैसे किसी शेर का शाकाहारी होने का दावा करना। उन्होंने बिहार में बढ़ते अपराधों को लेकर NDA सरकार पर भी हमला बोला और कहा कि सिर्फ़ 'गमछे' का रंग बदलने से अपराधियों का चाल-चलन नहीं बदलता।

RJD के डर से NDA को मिला था जनादेश: प्रशांत किशोर

प्रशांत किशोर ने कहा, "तेजस्वी यादव का अपराध पर बोलना वैसा ही है जैसे कोई शेर शाकाहारी होने का दावा करे। तेजस्वी यादव अपराध के बारे में क्या कह सकते हैं? इन्हीं लोगों द्वारा किए गए अपराधों के डर से ही जनता ने भाजपा और जदयू यानि एनडीए को वोट दिया था। वोट विकास के नाम पर नहीं पड़े थे, लोगों ने NDA को इसलिए चुना क्योंकि उन्हें RJD का डर था।"

पहले हरे गमछे में अपराध होता था, अब भगवा में : प्रशांत किशोर

प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि दुख की बात यह है कि जिस अपराध और जंगलराज के डर से जनता ने एनडीए को वोट दिया, आज उस व्यवस्था में भी वही लोग बैठे हैं। जो लोग तेजस्वी यादव और उनके पिता के कार्यकाल के दौरान उनके साथ थे, उनमें सम्राट चौधरी और उनके जैसे अन्य लोग शामिल थे।

प्रशांत किशोर नें कहा, "हम जनता को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति का चरित्र सिर्फ़ उसके गमछे का रंग बदलने से नहीं बदलता। पहले हरे गमछे में जुर्म होता था, अब भगवा ओढ़कर गुंडागर्दी की जा रही है।"

वीडियो नहीं बनता तो पुलिस को भनक तक नहीं लगती : प्रशांत किशोर

मोरल पुलिसिंग के नाम पर हुई इस छेड़खानी पर प्रशांत किशोर ने कहा कि खुद को कानून का रखवाला समझने वाले लोगों ने बच्ची के साथ घिनौनी हरकत की और उसका वीडियो बनाकर खुद ही सोशल मीडिया पर जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि घटना तीन-चार दिन पहले की है, लेकिन स्थानीय पुलिस-प्रशासन को इसकी कानों-कान खबर तक नहीं थी।

प्रशांत किशोर ने सवाल उठाया कि अगर दोषियों ने खुद इस घटना का वीडियो न बनाया होता और उसे वायरल न किया होता, तो न तो समाज और न ही सरकार को इसके बारे में कभी पता चलता। ADG (कानून-व्यवस्था) ने कहा है कि वीडियो फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर वीडियो सामने न आता, तो अपराध का पता कैसे चलता? क्या सिर्फ वीडियो शेयर करने वालों को गिरफ्तार किया जाता, न कि असली दोषियों को?

अब अपनी बेटी को खुद पढ़ाओ और खुद बचाओ : प्रशांत किशोर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के मौजूदा हालात को देखते हुए 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' की जगह नया नारा होना चाहिए 'अपनी बेटी को खुद पढ़ाओ और अपनी बेटी की रक्षा भी खुद करो' क्योंकि सरकार कुछ नहीं करने वाली है। उन्होंने बताया कि पिछले छह महीनों में ऐसी कम से कम 20 घटनाएं सामने आई हैं।

शराब और बालू माफिया की सांठगांठ से पुलिस को मुक्त कराने की मांग

अपराध रोकने के लिए पुलिस एनकाउंटर किए जाने को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि एनकाउंटर चाहे अपराधी करे या पुलिस अधिकारी, वह गैरकानूनी और असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध रोकने का एकमात्र तरीका यह है कि पुलिस को शराब और बालू की दलाली से पूरी तरह दूर किया जाए। अगर स्टेशन हाउस ऑफ़िसर (SHO) और पुलिसकर्मी अपना समय शराब और बाली माफिया के साथ मिलकर पैसे वसूलने में बिताएंगे, तो समाज में कानून का डर कैसे बना रहेगा?

प्रशांत किशोर ने बताया कि मधुबनी में रोशन यादव की हत्या शराब माफ़िया से जुड़ी थी, बंटी यादव की हत्या भी शराब से जुड़ी थी और जमुई की घटना में शामिल युवक भी बालू माफिया से जुड़े बताए जा रहे हैं। जब तक पुलिस इस अवैध धंधे में लिप्त रहेगी, तब तक सड़कों पर हथियार लहराने वाले बेखौफ घूमते रहेंगे।

जमुई छेड़खानी कांड पर तेज प्रताप यादव बोले- बिहार में कोई महिला सुरक्षित नहीं, हमें भी बाहर निकलने पर डर लगता है

ये भी पढ़ें
tej pratap yadav jamui viral video case

खबर शेयर करें:

Updated on:

22 Sept 2026 02:48 pm

Published on:

22 Sept 2026 02:48 pm

Hindi News / National News / Jamui Minor Girl Case: NDA-RJD पर बरसे प्रशांत किशोर, बोले- पहले हरे गमछे में अपराध करते थे, अब भगवा ओढ़ लिया

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

जमुई मामले पर जीतन राम मांझी का बड़ा दावा, कहा-बिहार की जेलों में एक खास समुदाय के 70% लोग, एनकाउंटर के बाद बढ़ा शक

Jitan Ram Manjhi
राष्ट्रीय

Sanjay Singh on Congress BJP: कांग्रेस-बीजेपी पर संजय सिंह का बड़ा आरोप, बोले- AAP को खत्म करना दोनों पार्टियों का मकसद

AAP MP Sanjay Singh
राष्ट्रीय

Surat Crime: घर में अकेली देख शादीशुदा महिला का जेठ ने पकड़ लिया हाथ, विरोध किया तो दी जान से मारने की धमकी

molestation case
सूरत

सोनिया गांधी की 1980 की वोटिंग पर उठे सवाल, BJP प्रवक्ता प्रदीप भंडारी बोले- तब भारतीय नागरिक नहीं थीं तो वोट कैसे डाला?

Pradeep Bhandari Sonia Gandhi citizenship
राष्ट्रीय

जमुई मामले पर जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, कहा- ‘अपने भाइयों को सचेत कर दीजिए’, तेजस्वी यादव पर साधा निशाना

Jitan Ram Manjhi, Jamui Case, Jamui Incident,
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.