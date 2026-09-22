‘बिहार से ओडिशा तक अराजकता, कोई भी सरेराह कर रहा मारपीट-छेड़खानी’, जमुई और ढेंकनाल की घटनाओं पर BJP पर बरसे पवन खेड़ा

Pawan Khera: बिहार के जमुई और ओडिशा के ढेंकनाल जिलों में सार्वजनिक जगहों पर युवक-युवतियों के साथ बदसलूकी, मारपीट और छेड़छाड़ का मामला सामने आने के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है। कांग्रेस पार्टी ने इन दोनों राज्यों में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि BJP ने बिहार से लेकर ओडिशा तक पूरे देश में अराजकता फैला दी है और अपराधी बिना किसी डर के खुलेआम घूम रहे हैं।