जमुई कांड पर श्रेयसी सिंह का बड़ा बयान, बोली- पीड़िता की पहचान उजागर करने वालों पर भी होगा एक्शन

Nandan Yadav Police Encounter: जमुई में नाबालिक छात्रों से हुई घटना के बाद पुलिस की कार्रवाई पर जमुई विधानसभा की विधायक श्रेयसी सिंह का बयान सामने आया है। श्रेयसी सिंह ने कहा है कि घटना के बाद जिला प्रशासन ने तेजी से कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि घटना के 24 घंटे के भीतर तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया और दो मुख्य आरोपी भी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। अब श्रेयसी सिंह का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही पीड़िता की पहचान उजागर करने वालों पर भी एक्शन लिया जा रहा है।