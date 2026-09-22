‘जब एक्स-मिनिस्टर के परिवार का ये हाल है, तो आम आदमी का क्या होगा?’- बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर जीशान ने किया सवाल

उन्होंने कहा कि अगर किसी जनप्रतिनिधि या नागरिक को जान का खतरा है, तो सुरक्षा बढ़ाने की प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाना चाहिए। इसी मांग को लेकर मैंने मंत्रियों और अधिकारियों से बात की है। वहीं पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के 2 साल पूरे होने पर जांच की रफ्तार पर सवाल उठाते हुए जीशान सिद्दीकी ने दर्द बयां किया। उन्होंने कहा कि मामले की जांच बहुत धीमी गति से चल रही है। उन्होंने कहा कि हम न्यायपालिका पर पूरा भरोसा करते हैं। अगर कोई नागरिक न्यायपालिका पर विश्वास नहीं करेगा, तो इस देश में आम आदमी का क्या होगा? मेरे पिता तो पूर्व मंत्री थे, जब उनके साथ ऐसा हादसा हुआ और हमें आज तक न्याय के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, तो समझा जा सकता है।