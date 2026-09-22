22 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

‘अपराधी की जाति’ वाले बयान पर रूडी बोले- तेजस्वी कभी-कभी ठीक बात बोल लेते हैं, आगे भी समझदारी दिखाएं

Bihar Politics: बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने तेजस्वी यादव के 'अपराधी की कोई जात नहीं होती' वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी। रूडी ने कहा कि तेजस्वी ने इस मामले में सही बात कही है और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई उनके राजनीतिक या सामाजिक पहचान के बजाय अपराध के आधार पर होनी चाहिए।
2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Sep 22, 2026

Rajiv Pratap Rudy

भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी (फोटो- Rajiv Pratap Rudy FB )

Rajiv Pratap Rudy on Tejashwi Yadav: जमुई में एक नाबालिग छात्रा के साथ बदसलूकी और मुख्य आरोपी नंदन यादव के पुलिस एनकाउंटर में घायल होने के बाद, बिहार में आरोपी की जाति को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। इसी बीच, बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के एक बयान पर प्रतिक्रिया दी। तेजस्वी की इस बात पर कि 'अपराधी की कोई जाति नहीं होती,' रूडी ने कहा कि तेजस्वी कभी-कभी बहुत ठीक बात कह देते हैं और उन्हें आगे भी इसी तरह समझदारी से बोलते रहना चाहिए और सरकार के एक्शन की सराहना करनी चाहिए।

बहुत दिनों बाद अच्छी बात सुनने को मिली: रूडी

पत्रकारों से बातचीत के दौरान जब राजीव प्रताप रूडी से तेजस्वी यादव के बयान पर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा, "नहीं, ये तो कई बार सही बात कहते हैं। राजनीति में कभी-कभी अच्छी बात बोली जाए, तो वह अच्छा होता है। बहुत दिनों के बाद यह अच्छी बात सुनने को मिल रही है कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती।"

अपराधी की सिर्फ एक जाति होती है: रूडी

रूडी ने आगे कहा कि उनकी पार्टी और सरकार का भी मानना है कि अपराधी की सिर्फ एक ही जाति होती है कि वह केवल अपराधी है। कार्रवाई भी पूरी तरह अपराधी के अनुरूप ही होनी चाहिए। चाहे कोई राजनेता अपराध में शामिल हो, कोई आम नागरिक हो या फिर कोई आतंकवादी, कानून की नजर में अपराध करने वाली सभी लोगों की श्रेणी एक ही होती है।

सरकार की कार्रवाई की भी सराहना करें तेजस्वी: रूडी

तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए हुए बीजेपी सांसद रूडी ने कहा, "मैं समझता हूं कि वे कभी-कभी ठीक बात बोलते हैं, आगे भी इसी तरह की ठीक बात बोलते रहें और सरकार की कार्रवाई की सराहना भी करते रहें। बिहार सरकार अच्छी तरह जानती है कि अपराधियों से कैसे निपटना है, सम्राट चौधरी और NDA सरकार को इसकी अच्छी जानकारी है।" वहीं, एनकाउंटर को लेकर तेजस्वी यादव के बयान पर रूडी ने कहा कि अगर उनके पास ऐसे लोगों की कोई लिस्ट है, तो उन्हें वह सरकार को सौंप देनी चाहिए, सरकार फिर उस पर कार्रवाई करेगी।

तेजस्वी ने क्या कहा था?

जमुई एनकाउंटर के बाद जब सत्ताधारी पार्टियों के नेताओं ने मुख्य आरोपी की जाति को लेकर RJD और यादव समुदाय पर राजनीतिक हमले किए, तो विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। तेजस्वी यादव ने कहा कि अपराधी का न तो कोई धर्म होता है और न ही कोई जाति, अपराधी सिर्फ अपराधी होता है और उसके साथ कानून के मुताबिक ही बर्ताव किया जाना चाहिए। इसके अलावा, बिहार में अपराध के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि अगर एनकाउंटर ही सरकार का पैमाना है, तो सत्ता में बैठे लोगों के संरक्षण में काम कर रहे दूसरे कुख्यात अपराधियों और माफियाओं का भी एनकाउंटर में खात्मा किया जाना चाहिए।

‘बढ़ती उम्र में डगमगाया मानसिक संतुलन, कराएं इलाज’, जीतन राम मांझी के ‘यादव’ वाले बयान पर रोहिणी आचार्य का पलटवार

ये भी पढ़ें
Rohini Acharya on jitan ram manjhi

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

22 Sept 2026 07:44 pm

Published on:

22 Sept 2026 07:44 pm

Hindi News / National News / ‘अपराधी की जाति’ वाले बयान पर रूडी बोले- तेजस्वी कभी-कभी ठीक बात बोल लेते हैं, आगे भी समझदारी दिखाएं

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

मुफ्त की लग्जरी कारें, चार्टर्ड फ्लाइट और विदेश दौरे : BJP ने पूछा- UDF मंत्रियों पर इतना मेहरबान कौन?

K. Surendran
राष्ट्रीय

'पीएम मोदी को जमीन में गाड़ने की बात करने वाला किसका चेला था?' BJP पर रोहिणी का पलटवार

rohini acharya in jamui case row
राष्ट्रीय

Mumbai News: बेटे साहिल वाकोडे को खोने के बाद पछता रहे पिता, बोले- उसे IIT में रुकने की सलाह देकर गलती कर दी

Sahil Wakode
मुंबई

महाराष्ट्र में ‘वोट चोरी’ का मुद्दा गरमाया, कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से की मुलाकात, मांगी बूथ-वार जानकारी

Harshvardhan Sapkal
मुंबई

TMC में टूट पर अग्निमित्रा पॉल का तंज- ‘जो पार्टी दूसरों को टुकड़े-टुकड़े कहती थी, आज खुद टुकड़ों में बंट गई’

Agnimitra Paul
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.