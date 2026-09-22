‘अपराधी की जाति’ वाले बयान पर रूडी बोले- तेजस्वी कभी-कभी ठीक बात बोल लेते हैं, आगे भी समझदारी दिखाएं

जमुई एनकाउंटर के बाद जब सत्ताधारी पार्टियों के नेताओं ने मुख्य आरोपी की जाति को लेकर RJD और यादव समुदाय पर राजनीतिक हमले किए, तो विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। तेजस्वी यादव ने कहा कि अपराधी का न तो कोई धर्म होता है और न ही कोई जाति, अपराधी सिर्फ अपराधी होता है और उसके साथ कानून के मुताबिक ही बर्ताव किया जाना चाहिए। इसके अलावा, बिहार में अपराध के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि अगर एनकाउंटर ही सरकार का पैमाना है, तो सत्ता में बैठे लोगों के संरक्षण में काम कर रहे दूसरे कुख्यात अपराधियों और माफियाओं का भी एनकाउंटर में खात्मा किया जाना चाहिए।