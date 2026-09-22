‘पीएम मोदी को जमीन में गाड़ने की बात करने वाला किसका चेला था?’ BJP के ‘लालू का चेला’ वाले पोस्ट पर रोहिणी का पलटवार

Rohini Acharya on Jamui Case: जमुई में नाबालिग छात्रा के साथ हुई बदसलूकी और मुख्य आरोपी नंदन यादव के पुलिस मुठभेड़ में घायल होने के बाद मामले को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। बिहार बीजेपी के आधिकारिक एक्स हैंडल पर किए गए एक पोस्ट में जमुई मामले के आरोपी को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 'असली चेला' बताया गया। इस पर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने कई पोस्ट कर बीजेपी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर पलटवार किया। रोहिणी ने सवाल किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिंदा जमीन में गाड़ देने की बात करने वाला किसका चेला था।