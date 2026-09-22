TMC में टूट पर अग्निमित्रा पॉल का तंज- ‘जो पार्टी दूसरों को टुकड़े-टुकड़े कहती थी, आज खुद टुकड़ों में बंट गई’

'वंदे मातरम्' गाने को लेकर चल रही बहस पर अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि इस पर इतना विवाद नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत माता देश के हर नागरिक की मां है, चाहे वह किसी भी धर्म से संबंधित हो। उन्होंने कहा कि अगर कोई मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौद्ध या सिख है, तब भी भारत उसकी मां है। ऐसे में 'वंदे मातरम्' की कुछ पंक्तियां गाने को लेकर विवाद खड़ा करना उचित नहीं है। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि लोग चाहें तो दो पंक्तियां गाएं या पूरा गीत, लेकिन इसे खुशी और सम्मान के साथ गाना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि इस मुद्दे को धर्म से जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है।