पंजाब में पुलिस यूनिफॉर्म एडवाइजरी को लेकर सियासी घमासान, जानें कांग्रेस-AAP और SAD ने क्या कहा?

Punjab Police Uniform Controversy: पंजाब में पुलिसकर्मियों की वर्दी को लेकर कथित एडवाइजरी पर सियासी विवाद बढ़ गया है। इस पर विपक्षी दलों ने आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा है। वहीं वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने ऐसी किसी एडवाइजरी के जारी होने से इनकार किया है। वहीं, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने सरकार पर निशाना साधते हुए राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाए हैं।