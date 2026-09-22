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मुफ्त की लग्जरी कारें, चार्टर्ड फ्लाइट और विदेश दौरे : BJP ने पूछा- UDF मंत्रियों पर इतना मेहरबान कौन?

K. Surendran: भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ने यूडीएफ सरकार पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन और मंत्रियों पर अज्ञात लोगों से स्पॉन्सरशिप लेने का आरोप लगाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इन प्रायोजकों के नामों का खुलासा करने और कांग्रेस नेतृत्व से इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की है।
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भारत

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Rakesh Mishra

Sep 22, 2026

K. Surendran

के. सुरेंद्रन का स्वागत करते हुए। फोटो- आईएएनएस

UDF Government: भाजपा के राष्ट्रीय सचिव के सुरेंद्रन ने मंगलवार को नवगठित यूडीएफ सरकार पर अपना हमला तेज कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री वीडी सतीशन और उनके मंत्रियों को अज्ञात लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपने कथित स्पॉन्सर्स की पहचान उजागर करने की मांग की। कासरगोड में पत्रकारों से बात करते हुए सुरेंद्रन ने पूछा कि ये कौन से मित्र हैं जो मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों के प्रति इतना स्नेह दिखा रहे हैं?

चार्टर्ड फ्लाइट को लेकर सवाल

उन्होंने आरोप लगाया कि यूडीएफ 10 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद खोए हुए समय की भरपाई करने की जल्दी में है। सुरेंद्रन ने आरोप लगाया कि वीडी सतीशन और उनकी टीम तीन महीनों में वह करने की कोशिश कर रही है जो पिनाराई विजयन ने 10 साल में किया था। उन्होंने सवाल उठाया कि सोमवार को सतीशन द्वारा तिरुवनंतपुरम से करिपुर की यात्रा के लिए इस्तेमाल की गई चार्टर्ड फ्लाइट को किसने प्रायोजित किया था।

मंत्री केएम शाजी पर साधा निशाना

सुरेंद्रन ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य के स्थानीय स्वशासन मंत्री केएम शाजी सरकारी वाहन से बच रहे थे और इसके बजाय एक लग्जरी कार में यात्रा कर रहे थे। भाजपा नेता ने आगे आरोप लगाया कि गृह मंत्री और खेल मंत्री को निजी व्यक्तियों की ओर से विदेश यात्राओं पर ले जाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोग गृह मंत्री और खेल मंत्री को विदेश यात्राओं पर ले जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि लोगों को इन मंत्रियों से इतना लगाव क्यों है।

राहुल गांधी से मांगी सफाई

सुरेंद्रन ने यह भी सवाल उठाया कि क्या कांग्रेस नेताओं और मंत्रियों को कथित तौर पर दी जा रही मुफ्त सुविधाएं और अन्य लाभ एहसान के बदले दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भीतर भी यह संदेह है कि ये मुफ्त सुविधाएं एहसान के बदले ली जा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ व्यक्तियों ने सतीशन के मुख्यमंत्री बनने के अभियान को प्रायोजित किया था और कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल से इस मामले पर अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की। सुरेंद्रन ने सीएमआरएल-एक्सालॉजिक मामले को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि सतीशान पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और उनके परिवार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।

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Updated on:

22 Sept 2026 07:37 pm

Published on:

22 Sept 2026 07:30 pm

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