मुफ्त की लग्जरी कारें, चार्टर्ड फ्लाइट और विदेश दौरे : BJP ने पूछा- UDF मंत्रियों पर इतना मेहरबान कौन?

सुरेंद्रन ने यह भी सवाल उठाया कि क्या कांग्रेस नेताओं और मंत्रियों को कथित तौर पर दी जा रही मुफ्त सुविधाएं और अन्य लाभ एहसान के बदले दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भीतर भी यह संदेह है कि ये मुफ्त सुविधाएं एहसान के बदले ली जा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ व्यक्तियों ने सतीशन के मुख्यमंत्री बनने के अभियान को प्रायोजित किया था और कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल से इस मामले पर अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की। सुरेंद्रन ने सीएमआरएल-एक्सालॉजिक मामले को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि सतीशान पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और उनके परिवार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।