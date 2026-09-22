राहुल गांधी पर BJP विधायक का तंज, कहा- डिप्रेशन वाला मजे लेता है, मिमिक्री विवाद पर पुलकित मणि को भी झेलनी पड़ रही ट्रोलिंग

राहुल गांधी को जोकर और कॉमेडियन कहने का यह विवाद कोई नया नहीं है। इससे पहले भी बीजेपी ने उनके बयानों को लेकर ऐसी बात कहती रहती है। लेकिन इंदौर के कार्यक्रम में हुई घटना को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। कार्यक्रम में मिमिक्री करने वाले कलाकार पुलकित मणि ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौर-तरीकों और उनके सार्वजनिक व्यवहार की मिमिक्री की थी। मिमिक्री में उन्होंने पीएम मोदी की हंसी, हाथों के इशारे, लोगों का अभिवादन करने और उनसे गले मिलने के अंदाज की नकल की थी।