उरण के करंजा फिशिंग हार्बर के विकास के लिए 136.76 करोड़ रुपये मंजूर, नवंबर से शुरू होंगे 21 काम

Maharashtra Fishing Harbour Development: महाराष्ट्र सरकार ने उरण के करंजा स्थित मछली पकड़ने के बंदरगाह के जीर्णोद्धार और विकास के लिए 136.76 करोड़ रुपये मंजूर किए है। मछुआरों के लिए आवागमन और डॉकिंग सुविधाओं को आधुनिक बनाया जाएगा। पिछले दो वर्षों से बंदरगाह पर गाद (Silt) जमा होने की भारी समस्या से परेशान हजारों मछुआरों के लिए यह फैसला बड़ी राहत लेकर आया है।