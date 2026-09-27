SIR विवाद पर CM फडणवीस का राहुल गांधी पर पलटवार, बोले- ‘वोट चोरी नहीं, राहुल का दिमाग चोरी हुआ है’

SIR को लेकर चल रहे विवाद पर फडणवीस ने कहा कि जिस रिपोर्ट के बाद यह विवाद शुरू हुआ, उसमें पर्याप्त सबूत नहीं थे। उन्होंने चुनाव आयोग के तीनों आयुक्तों की ओर से शनिवार को जारी स्पष्टीकरण का हवाला देते हुए कहा कि आयोग ने स्पष्ट किया है कि SIR से जुड़े फैसले सामूहिक रूप से और सर्वसम्मति से लिए गए थे। चुनाव आयोग ने भी 26 सितंबर को कहा था कि SIR के आदेशों और इससे जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों को तीनों आयुक्तों की सर्वसम्मत मंजूरी मिली थी। आयोग के मुताबिक, कैबिनेट सचिव को भेजा गया पत्र किसी नीतिगत फैसले से जुड़ा नहीं था, बल्कि प्रतिनियुक्ति पर तैनात एक अधिकारी के कामकाज से संबंधित था।