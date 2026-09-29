लोहागढ़ हत्याकांड: मंगेतर सिया के जन्मदिन पर उसे सरप्राइज देने वाला था केतन, गर्दन पर बनवाया था नाम का टैटू

विशाल अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत में बताया कि केतन और सिया की शादी को लेकर पूरा परिवार उत्साहित था। सिया के जन्मदिन और शादी की तैयारियां भी चल रही थीं। सगाई के लिए परिवार ने सिया की पसंद के मुताबिक खरीदारी की थी। उन्होंने बताया कि जब हम उसकी सगाई के लिए खरीदारी करने गए थे, तो हमने उसकी पसंद की 28 ड्रेस और 15 सेट सोने के गहने खरीदे थे। विशाल अग्रवाल के मुताबिक, केतन ने 19 जून को महाबलेश्वर में सिया के लिए खास तरीके से जन्मदिन मनाने की योजना बनाई थी। इसी मौके पर उसे सरप्राइज देने के लिए केतन ने अपनी गर्दन पर सिया के नाम का टैटू भी बनवाया था।