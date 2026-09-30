पहले मारी गोली, फिर धारदार हथियार से किया हमला; ठाणे में ठाकरे गुट के नेता प्रदीप पूर्णेकर की हत्या मामले में पुलिस को मिला अहम सुराग, दो संदिग्ध हिरासत में

Shiv Sena UBT leader shot dead: महाराष्ट्र के ठाणे में शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के विभाग प्रमुख प्रदीप (बाला) पूर्णेकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मानपाड़ा के गणेश नगर स्थित उनके कार्यालय में उन पर जानलेवा हमला किया गया। हमले में घायल प्रदीप पूर्णेकर को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हमलावरों ने प्रदीप पूर्णेकर पर दो राउंड गोलियां चलाईं। इसके बाद धारदार हथियार से भी हमला किया। वारदात के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। इस घटना से महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है।