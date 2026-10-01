शाहरुख खान के घर ‘मन्नत’ के सामने अभिजीत से मिली महिला, दीपके ने प्रोटेस्ट में आने का दिया न्योता

Shah Rukh Khan Mannat: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर 2 अक्टूबर को मुंबई में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के लिए CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके और संगठन के अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता मुंबई पहुंच चुके हैं। इसी बीच दीपके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह मुंबई में शाहरुख खान के घर ‘मन्नत’ के सामने एक महिला से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं।