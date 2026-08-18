पटना की समस्या लेकर DGP से मिले प्रशांत किशोर, बोले- 3 साल के फ्यूचरिस्टिक प्लान पर बनी सहमति

Prashant Kishor meets DGP: जन सुराज पार्टी के संस्थापक और बांकीपुर से विधायक प्रशांत किशोर ने मंगलवार को बिहार के पुलिस महानिदेशक (DGP), ADG (ट्रैफिक) और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की और आम जनता की समस्याओं पर चर्चा की। बैठक में उन्होंने पटना की खस्ताहाल ट्रैफिक व्यवस्था, सिंथेटिक ड्रग्स के बढ़ते खतरे और सड़क किनारे सामान बेचने वालों और फेरीवालों से पुलिस द्वारा कथित अवैध वसूली के मुद्दों पर चिंता जताई। बैठक के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि इन समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए पुलिस प्रशासन के साथ सकारात्मक चर्चा हुई और अगले तीन वर्षों के लिए एक फ्यूचरिस्टिक प्लान बनाने पर सहमति बनी।