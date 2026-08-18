पटना की समस्या लेकर DGP से मिले प्रशांत किशोर, बोले- 3 साल के फ्यूचरिस्टिक प्लान पर बनी सहमति

प्रशांत किशोर(फोटो-IANS)
Prashant Kishor meets DGP: जन सुराज पार्टी के संस्थापक और बांकीपुर से विधायक प्रशांत किशोर ने मंगलवार को बिहार के पुलिस महानिदेशक (DGP), ADG (ट्रैफिक) और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की और आम जनता की समस्याओं पर चर्चा की। बैठक में उन्होंने पटना की खस्ताहाल ट्रैफिक व्यवस्था, सिंथेटिक ड्रग्स के बढ़ते खतरे और सड़क किनारे सामान बेचने वालों और फेरीवालों से पुलिस द्वारा कथित अवैध वसूली के मुद्दों पर चिंता जताई। बैठक के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि इन समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए पुलिस प्रशासन के साथ सकारात्मक चर्चा हुई और अगले तीन वर्षों के लिए एक फ्यूचरिस्टिक प्लान बनाने पर सहमति बनी।
प्रशांत किशोर ने कहा कि ट्रैफिक की समस्या केवल पुलिस का मामला नहीं है, बल्कि यह कई विभागों और क्षेत्रों से जुड़ी समस्या है। इस पर सहमति बनी कि समस्या के समाधान के लिए संबंधित विभागों के साथ एक संयुक्त बैठक और कार्यशाला आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगले दो-तीन वर्षों में पटना की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए भविष्य की जरूरतों के हिसाब से योजना तैयार करने का प्रयास किया जाएगा।
प्रशांत किशोर ने बताया कि इस योजना में तकनीक के इस्तेमाल पर विचार किया जाएगा और देश भर के विशेषज्ञ संगठनों के साथ-साथ ऐसे लोगों की मदद लेने पर भी विचार किया जाएगा, जो ट्रैफिक मैनेजमेंट में योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि वह भविष्य में मुख्य सचिव के साथ भी इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे
शहर के युवाओं और सड़क पर रहने वाले बच्चों के बीच सिंथेटिक ड्रग्स के बढ़ते इस्तेमाल पर चिंता जताते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि इस समस्या को रोकने के लिए कम्युनिटी पुलिसिंग का सहारा लिया जाएगा। इस पहल के तहत देश भर के जाने-माने सिविल सोसाइटी संगठनों को पटना पुलिस के साथ मिलकर जमीनी स्तर पर काम करने के लिए बुलाया जाएगा। यह पहल खास तौर पर बच्चों की काउंसलिंग और उनके पुनर्वास के साथ-साथ ड्रग नेटवर्क को खत्म करने पर केंद्रित होगी।
तीसरा बड़ा मुद्दा उन स्ट्रीट वेंडर्स और हॉकर्स से पुलिस थानों द्वारा कथित वसूली से जुड़ा था, जो बिना नियम वाले वेंडिंग जोन में अपनी दुकानें लगाते हैं। प्रशांत किशोर ने बताया कि DGP ने उन खास टारगेटेड ज़ोन के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है, जहां से पुलिस की वसूली की शिकायतें मिली हैं। DGP ने भरोसा दिलाया कि जैसे ही शिकायतों की लिस्ट पुलिस मुख्यालय को सौंपी जाएगी, दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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