सीएम रहते केजरीवाल ने क्यों नहीं रखा किसी मंत्रालय का प्रभार? स्वाति मालीवाल ने बताई वजह

स्वाती मालीवाल ने पंजाब को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में AAP की गतिविधियां कमजोर पड़ने के बाद पंजाब में भ्रष्टाचार का बड़ा नेटवर्क तैयार किया गया है। उन्होंने सत्येंद्र जैन पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें पंजाब में पार्टी के लिए कथित तौर पर कलेक्शन एजेंट बताया।