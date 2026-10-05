प्रियंक खरगे का RSS पर तीखा हमला, बोले- धर्म की आड़ में चल रहा ‘मनी लॉन्ड्रिंग यूनिट’

कर्नाटक के गृह मंत्री और कांग्रेस नेता प्रियंक खरगे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने RSS को ‘अपंजीकृत मनी लॉन्ड्रिंग यूनिट’ करार देते हुए आरोप लगाया कि संगठन धर्म के नाम पर कथित तौर पर अवैध गतिविधियां संचालित करता है। कांग्रेस नेता खरगे ने कहा कि RSS कुछ और नहीं, बल्कि एक अपंजीकृत मनी लॉन्ड्रिंग यूनिट है, जो धर्म के नाम पर सभी तरह की अवैध गतिविधियां कर रही है।