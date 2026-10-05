‘भगवंत मान की ईमानदारी का नकाब हाईकोर्ट ने उतारा’, भ्रष्टाचार मामले की जांच CBI को सौंपने पर बोला विपक्ष

वहीं, शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा कि भगवंत मान की ईमानदारी का नकाब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने उतारा। मुख्यमंत्री दफ्तर और घर में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर ईडी की ओर से बार-बार लिखे जाने के बावजूद कार्रवाई न करने पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सारी जांच सीबीआई को दी है और 2 महीने में रिपोर्ट देने को कहा है।