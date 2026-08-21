BJP TDP Alliance: आंध्र प्रदेश में खटपट की आहट? चंद्रबाबू के साथ मंच से गायब पवन कल्याण, सीट बंटवारे ने बढ़ाई सियासी हलचल

Andhra Pradesh Alliance News: आंध्र प्रदेश की सत्ता में फिलहाल एनडीए सरकार मजबूत दिख रही है, लेकिन गठबंधन के भीतर सब कुछ सहज है या नहीं, इस पर सवाल उठने लगे हैं। डिप्टी सीएम और जनसेना प्रमुख पवन कल्याण की लगातार गैरमौजूदगी ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। खासकर जब वह कुछ ऐसे सरकारी कार्यक्रमों से दूर रहे, जहां मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू मौजूद थे। ऐसे में बीमारी की वजह और आगामी स्थानीय निकाय चुनावों की रणनीति दोनों को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं।