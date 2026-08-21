चीन और बांग्लादेश सीमा के पास हलचल, 22 किमी के संकरे ‘चिकन नेक’ पर अमित शाह का दौरा, जानिए क्या है पूरा मामला

Chicken Neck Corridor: देश के सबसे संवेदनशील भू-भाग 'चिकन नेक' (सिलीगुड़ी कॉरिडोर) को लेकर देश की राजधानी से लेकर पूर्वोत्तर तक चर्चा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी के दो दिन के दौरे पर हैं। चीन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से घिरा सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ता है। यही वजह है कि सीमा सुरक्षा और तकनीकी निगरानी को पुख्ता करने के उद्देश्य से हो रहे गृह मंत्री के इस दौरे पर पूरे देश की नजर टिकी हैं।