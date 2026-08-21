Avinash Reddy ED Raid: कांग्रेस सांसद अविनाश रेड्डी पर ED का शिकंजा! हैदराबाद-कडप्पा में छापे, विवेकानंद केस से जुड़े कई ठिकानों पर तलाशी

Vivekananda Reddy Murder Case: आंध्र प्रदेश की राजनीति में शुक्रवार सुबह उस वक्त हलचल तेज हो गई, जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीमों ने वाईएसआर कांग्रेस सांसद वाईएस अविनाश रेड्डी से जुड़े ठिकानों पर एक साथ तलाशी शुरू कर दी। यह कार्रवाई पूर्व मंत्री वाईएस विवेकानंद रेड्डी हत्याकांड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच का हिस्सा बताई जा रही है। हैदराबाद और कडप्पा जिले में हुई इस कार्रवाई ने वर्षों से सुर्खियों में रहे विवेका हत्याकांड को एक बार फिर राजनीतिक और कानूनी बहस के केंद्र में ला दिया है।